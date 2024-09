Creix un 15,5% el volum d'hipoteques concedides el primer semestre de l'any

El nombre d'hipoteques noves concedides al país el primer semestre de l'any mostra un augment amb 336 respecte a les 291 concedides el primer semestre del 2023, la qual cosa suposa un augment del 15,5%. I si es tenen en compte les dades d'aquest primer semestre en comparació amb el darrer del 2023 s'observa que s'ha registrat una disminució de 37 hipoteques, un 9,9% menys.

Respecte al nombre d'hipoteques noves concedides per a ús residencial, en termes generals, hi ha hagut un augment del 15,8% el primer semestre respecte al mateix període de l'any passat, i una disminució del 7,2% respecte al semestre anterior.



Per parròquies, el nombre d'hipoteques concedides ha disminuït a les parròquies d'Escaldes-Engordany (un 41,7% menys); de la Massana (un 20,8% menys) i de Canillo (un 18,8% menys) en comparació al primer semestre del 2023; i han augmentat respecte al primer semestre anterior les parròquies d'Andorra la Vella (un 140%), d'Encamp (un 65,2%), d'Ordino (un 47,4%) i de Sant Julià de Lòria (29,6%).



Amb relació al nombre d'hipoteques noves concedides per a la resta d'usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, s'ha situat en tres noves hipoteques en comparació al primer semestre de 2023, amb una variació interanual del 12%. Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest semestre, l'import concedit va ser de 143,7 milions d'euros, un 5% menys respecte el primer semestre de l'any 2023 i un 23,4% menys respecte el semestre anterior (segon semestre 2023). L'import màxim concedit correspon a la parròquia d'Andorra la Vella amb més de 29 milions d'euros.



Quant a l'import mitjà de totes les hipoteques concedides, aquest ha estat de 427.693 euros, un 17,8% menys respecte al primer semestre del 2023 i un 15% menys respecte al segon semestre del 2023 (519.993 i 503.185 euros, respectivament). Pel que fa al valor de les hipoteques concedides per a ús residencial ha augmentat, el primer semestre de l'any 2024, un 11,6% respecte al primer semestre del 2023 i ha disminuït un 10,1% respecte al segon semestre del 2023 i s'ha situat en els 95,5 milions d'euros.



Per parròquies, destaca Andorra la Vella amb 19,5 milions d'euros, on el valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, ha augmentat un 122,5% respecte al primer semestre del 2023 i un 46,6% respecte del segon semestre del 2023. La segueix de prop la parròquia d'Encamp amb 16,6 milions d'euros i una variació positiva també significativa respecte als semestres anteriors.



El valor de les hipoteques per a altres usos s'ha situat en més de 48 milions d'euros aquest primer semestre de l'any. Destaca la parròquia d'Ordino amb més de tretze milions d'euros. Finalment, per tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 97,3% enfront del 2,7% per al primer semestre de l'any).