Detinguts dos homes a Sant Julià per barallar-se al carrer sota els efectes de l'alcohol

La Policia va detenir, diumenge a la nit a Sant Julià de Lòria, dos homes de 43 i 45 anys com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament durant una baralla al carrer. Tots dos, que es trobaven sota els efectes de l’alcohol, van haver de ser traslladats a l’hospital per ser atesos de les diverses lesions que presentaven.

El mateix diumenge, a la tarda, la Policia va arrestar una dona de 56 anys, també com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral, per una suposada agressió al seu marit. L’home té antecedents per violència de gènere contra la dona i una prohibició vigent d’entrar en contacte amb ella, però diumenge havien decidit trobar-se de mutu acord al domicili de la dona.