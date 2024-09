Segell Llum Verda per a l'Institut Nacional de l'Habitatge

L’Institut Nacional de l’Habitatge ha obtingut el segell 'Llum Verda' emès per FEDA, el qual certifica que l’energia elèctrica que es consumeix a l’edifici Casa Aristot Mora, seu de l’INH i dels habitatges de protecció pública, prové exclusivament de fonts renovables.

Aquest compromís, que permetrà deixar d’emetre 15.817,69 KgCO2, suposa el reconeixement de l’INH d’iniciar el camí cap a la reducció de les emissions de CO2, l’aposta per l’ús de l’electricitat d’origen renovable i contribuir al respecte i a la preservació de l’entorn reduint així, la petjada de carboni. Alhora, uneix l’objectiu social del programa de pisos de protecció pública amb la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment l’ODS 7, energia neta i sostenible i l’ODS 12, consum i producció responsables.



Per a la directora de l’INH, Marta Alberch, “obtenir aquesta certificació era una prioritat per a nosaltres i vol sumar al nostre compromís social del programa Primer la Llar, el reconeixement del compromís mediambiental que té l’INH”.