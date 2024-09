El tractament aeri per al control de la processionària a Escaldes- Engordany es durà a terme entre avui i demà, segons ha comunicat el Comú a través del perfil de la xarxa social X. En el comunicat ha informat que el producte que s'utilitza en aquests casos és biològic i segur tant pel medi ambient com per les activitats humanes. Des del Comú han assegurat que amb el tractament es protegeixen 1.115 hectàrees de bosc, a més d'explicar que aquest s'efectuarà sobre els focus més actius detectats durant aquest estiu.

