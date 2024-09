La pluja i la boira marquen la setmana de l'isard amb un total de 169 exemplars.

La Setmana de la caça de l'isard va tancar ahir amb un total de 169 controls de captura d'isard; és a dir, el 83,66% del pla de caça permès, el qual per a aquest any era de 202 exemplars. Una activitat que va començar el passat 15 de setembre amb 671 persones caçadores inscrites, un percentatge lleugerament inferior a l'any passat. Segons ha informat Govern, la concentració de l'activitat es va localitzar en els primers dies de la setmana, i per poder portar un control exhaustiu, el Cos de Banders van desplegar tots els seus efectius realitzant controls de carretera, dispositius preventius, dispositius de vigilància, així com passant a disposició dels caçadors diferents punts de control on es podia fer el control de captura entre les 11.00 i les 22.00 hores.

En aquest aspecte, el president de la Federació de Caça, Josep Maria Cabanes, ha atès a EL PERIÒDIC per explicar que el gran protagonista de la setmana havia sigut l'activitat climatològica, la qual no va acompanyar gaire, sobretot, durant els primers dies d'activitat: "Fins al dimarts, hem hagut de lidiar amb un vent huracanat i amb algunes fonts de gel. Malgrat això, la caça va anar prou bé. A més, hem respectat el límit que estipula el Pla de Caça i hem completat així una setmana en què els nostres fills s'hi han sumat", ha valorat el dirigent.

D'altra banda, i per segon any consecutiu, durant la Setmana de l'isard també es van iniciar els plans de caça de muflons i cabirols amb l'objectiu de regular les espècies. Per això, es van realitzar un total de 3 controls de muflons i 6 controls de cabirols abatuts. El Cos de Banders també va treballar sobre el terreny per assegurar que l'activitat es desenvolupés amb normalitat i per garantir la seguretat de les persones que van anar a la muntanya i no eren coneixedores de l'activitat.

"Així com en el cas dels territoris veïns hi ha un avís per sequera, aquest és un problema que aquí no afrontem", ha assegurat Cabanes amb relació a les precipitacions amb les quals es van trobar. Altrament, el Cos de Banders ha constatat dues infraccions durant la setmana per una possible falta a la Llei de la Caça. Sobre això, Cabanes ha apuntat que durant els últims anys "només s'han traslladat una o dues infraccions, i enguany dels 671 caçadors només dos incidents demostra la bona pràctica i conscienciació que es té amb la fauna".

Finalment, val a dir que durant els controls que es van realitzar els banders van recollir 116 mostres de melsa, 113 mostres de sang i 167 fotis dels ulls dels isards capturats, les quals permeten al departament de Medi Ambient continuar coneixent quin és l'estat sanitari de la cabana d'isards. Sobre això últim, Cabanes ha esmentat que "cada any queden isards a batre, un detall que indica l'especial cura que es té a l'hora de seleccionar aquests animals" i de vetllar així per la fauna i la cabana del país.