Saurí: "El banc de sang es troba sempre sota mínims, per això l'objectiu és que la gent doni"

Dimarts al matí, 23 de setembre, dia normal de classes per a molts estudiants del país. No ha sigut menys a la Universitat d'Andorra, que a més ha acollit avui el primer dia de la quarta campanya de donació de sang de la Creu Roja Andorrana entre les 11.00 i les 14.00 hores, i més tard es reprèn de les 16.00 a les 20.00 hores. Convé recalcar que la sessió matinal de voluntariat ha comptat amb la presència d'alguns estudiants i professors, alguns d'ells molt valents per fer front a un examen i, alhora, prestar-se abans a l'acció de la campanya.

"Soc donant de sang des de fa molts anys, la meva germana va morir d'una leucèmia i, per tant, he viscut molt de prop el que és donar i necessitar sang, sobretot, per a pacients amb càncer", ha comentat una estudiant de l'UdA, qui afegeix que cada cop són més els joves i adolescents que es presten a la iniciativa destacant una major visibilització a les xarxes socials amb les vivències de cadascú a les 'stories' d'Instagram. D'altra banda, la primera voluntària asseguda a la llitera també estudia a l'UdA i ha manifestat que també ha acudit més cops: "De vegades no ens adonem de la importància que tenen aquests gestos fins al dia que ho necessitem o un dels nostres familiars. No costa tant, són trenta minuts de la nostra vida i no fa tant mal", ha aclarit l'alumna.

Una acció que ha agraït sobre manera el secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí, present aquest matí a les instal·lacions universitàries per rebre la inauguració de la campanya. "Ens solem mantenir en uns 250 donants per període. Ara mateix, tenim les dues franges horàries bastants plenes per als dies vinents", apunta Saurí. El secretari de la Creu Roja subratlla que entre les quatre campanyes que porten enguany han rebut la participació de 1.030 donants, de les quals 906 són efectives. "A falta encara de realitzar una campanya més, a part d'aquesta, la nostra intenció és arribar als 1.500 donants com els de l'any anterior. L'objectiu no és un altre que omplir el banc de sang, el qual es troba sempre sota mínims. Volem que la gent doni i el més possible", precisa el secretari.

A banda d'això, Saurí ha aclarit per a tothom que tingui la iniciativa de donar que a la web de la Creu Roja hi ha un formulari per omplir i determinar així si ets apte o no per al gest. D'entre alguns d'aquests requisits, no es podria efectuar el voluntariat "depenent de quins països s'hagi estat o després d'haver sigut intervingut recentment". A més, el responsable ha detallat que un sanitari efectua prèviament una entrevista amb l'interessat per tal de validar l'opció. Finalment, Saurí ha recordat que, en general, "qualsevol persona sana pot optar a la donació" i que és important respectar el termini d'almenys dos mesos entre cadascun dels períodes.