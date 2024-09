La quarta reunió de l'EFA aplega a la taula als socialdemòcrates

Convé recordar que la iniciativa s'emmarca en l'activitat pròpia de l'entitat, que per mitjà d'aquestes reunions recull el parer dels diferents actors polítics en dossiers d'interès econòmic i social, analitzant l'escenari polític i identificant afers prioritaris per assegurar la competitivitat de les empreses i la diversificació de l'economia del teixit empresarial andorrà.

D'aquesta forma, per part de Demòcrates han assistit a la cita el president Jordi Jordana; la presidenta suplent, Maria Martisella, i la presidenta de la comissió d'Economia, Meritxell López. D'entre els punts més destacats, s'ha tractat la situació política i les prioritats per assegurar la competitivitat de l'empresa i la diversificació de l'economia . Els mateixos temes s'han abordat amb Concòrdia, representada en aquesta ocasió pel president del grup parlamentari, Cerni Escalé. El passat dimecres, la reunió es va celebrar amb Carine Montaner i Noemí Amador, presidenta i vicepresidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, respectivament. Quant a avui, els membres del grup socialdemòcrata que s'han reunit amb l'entitat han estat Pere Baró, president, acompanyat de les conselleres Susanna Vela i Judith Casal.

Per El Periòdic

