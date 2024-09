Unió entre La Capsa d'Ordino i l'Escola de Música de la Massana per un millor ensenyament

Els comuns d'Ordino i la Massana han decidit unir esforços per tal de donar un nou impuls als dos centres de formació artística i creació d'ambdues parròquies. Així doncs, La Capsa i l'Escola de Música s'unifiquen per treballar sota una mateixa imatge i marca i reforçar així les sinergies iniciades entre aquests dos serveis mancomunats el curs 2010-2011. La novetat més rellevant, segons ha explicat la consellera de Cultura d'Ordino, Mònica Armengol, és que l'Escola de Música de la Massana passa a anomenar-se La Capsa de Música i s'alinea d'aquesta manera amb l'equipament ordinenc, que ja fa un temps es va redefinir com a La Capsa. Espais de creació.

Per aquesta raó, els logotips dels dos espais segueixen ara una mateixa línia gràfica que té com a voluntat crear "una imatge homogènia i de projecte compartit entre les dues parròquies", ha manifestat Verdaguer. En aquest sentit, ha valorat que la unificació també representa un pas lògic tenint en compte que la unió entre els equipaments de les dues parròquies es va iniciar fa 14 anys "i després d'aquest temps podem veure que és tot un encert", informa l'ANA.



L'èxit d'aquests serveis s'ha traduït en un creixement exponencial d'alumnes durant els darrers anys, un fet que està provocant que s'estigui arribant gairebé al límit de places disponibles. Tal com han apuntat el director de l'Escola de Música, Juli Barrero, i la directora de La Capsa, Rosa Mujal, a hores d'ara els alumnes dels dos espais se situen vora el centenar "i realment queden poques places per assumir alumnes nous", un fet que s'ha aconseguit creant un mix entre l'ensenyament clàssic i modern. A més, Mujal ha remarcat que el creixement de la població al país també ha comportat un increment de sol·licituds per assistir a aquests serveis públics, especialment entre els infants i joves d'entre 8 i 16 anys.



Per la seva banda, Barrero ha asseverat que el fet de canviar de nom "ens situa en tot un univers nou en el qual redoblem la unificació d'esforços". De cara al nou curs, ha indicat que enguany s'han incorporat nous instruments com ara la bateria o l'ukelele, els quals no fan més que continuar beneficiant el servei. Amb aquest nou pas d'unificació, Barrero aclareix que "s'ha d'intentar continuar creixent de manera natural i lògica, però sense forçar la maquinària".



Finalment, cal esmentar que des de La Capsa d'Ordino es continuaran oferint tallers gratuïts i jornades de portes obertes (la primera, prevista pel 5 d'octubre), en què hi haurà activitats per a totes les edats. Així mateix, de cara al 10 d'octubre s'ha organitzat una subhasta benèfica on diferents artistes i alumnes de les escoles d'art del país crearan unes verges, els beneficis de les quals es destinaran a l'església d'Ordino per tal d'adquirir l'obra 'La Verge d'Ordino', que formarà part del patrimoni de la parròquia.