Govern posa en marxa la prova pilot de l'Esport-Estudi amb 26 alumnes

En una roda de premsa de fa gairebé un any, a l'octubre del 2023 quan es van atorgar les beques ARA, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va anunciar que s'estava estudiant la possibilitat d'implementar un nou projecte Esport-Estudi per "adaptar-se" a les necessitats de totes les modalitats esportives, i avui s'ha presentat de manera oficial. En aquest sentit, el Govern posarà en marxa una prova pilot d'aquesta iniciativa a partir del mes vinent per a un total de 26 alumnes dividits en esports individuals i col·lectius.

El pla, segons ha esmentat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, té l'objectiu de potenciar l'esport d'alt rendiment, permetre la continuïtat i constància dels entrenaments i motivar els esportistes a assolir el seu màxim nivell tot fent entre quatre i cinc entrenaments setmanals. Entrant al detall, els 26 estudiants seran enguany dels centres de segona ensenyança de l'Escola Andorrana de Santa Coloma, Ordino i Encamp. La divisió entre esports contempla, com s'ha dit, entre individuals i col·lectius. En el primer cas hi haurà cinc esportistes de la federació de judo i cinc més de la de natació, compresos entre els 12 i els 16 anys, mentre que en el segon seran tres de la federació de bàsquet i 13 de la de futbol, aquests entre els 12 i els 14 anys.

Tal com ha recordat Bonell, es tractava d'una demanda de les federacions del país des de fa temps. Així mateix, ha apuntat que el projecte neix arrel la implementació de l'Esquí-Estudi, el qual es va posar en marxa l'any 2006 també com a prova pilot amb vuit esquiadors ampliant-se posteriorment a l'actual Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). Aquest, "des de l'any 2008 ha rebut uns 250 esportistes", ha recordat la ministra, fent esment que entre els esportistes que se n'han beneficiat es troben Joan Verdú, Irineu Esteve, Carola Vila, Cande Moreno o Gina del Rio.

En relació amb això, la titular d'Esports ha assenyalat que aquest és també un compromís polític i una demanda dels joves. I és que l'any 2014, en un Consell de Joves, es va aprovar la resolució "perquè pogués haver-hi aquesta mena de projectes a Andorra", ha indicat, tot fent èmfasi al punt quatre de l'article 52 de la Llei de l'Esport del 2018, en el qual s'indica que les institucions públiques han de promoure "disposicions i acords que permetin l'esportista promesa compaginar l'activitat esportiva amb el desenvolupament i el bon resultat dels seus estudis. En especial preveure adaptacions específiques o generals de l'horari escolar per la planificació d'entrenament o de projectes d'esport-estudi".

"Som conscients que cada vegada més el talent esportiu i el compromís acadèmic es troben, i hem de fer que es complementin i evitar que entrin en conflicte", ha exposat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, afegint que aquest projecte iniciarà de manera ferma i decisiva, però també "prudent", i que és un exemple de la transversalitat de les polítiques.

La prova pilot s'allargarà durant tot aquest curs escolar, i un cop finalitzat es farà la valoració pertinent per veure quin serà el futur de la iniciativa. La intenció és avançar gradualment i incrementar un curs escolar, en el cas dels esports col·lectius, fins a acollir-los tots.

Aspecte educatiu

Per la seva banda, el secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha explicat que s'han fet dues modificacions a nivell educatiu per implementar la iniciativa. La primera d'elles és que s'ha inclòs en el Decret de prevenció i tractament de l'absentisme escolar "el supòsit d'absència justificada quan els esportistes d'alt rendiment realitzen els seus entrenaments o competicions", un Decret que Bardina ha assenyalat que és d'aplicació als tres sistemes educatius del Principat, sent "la porta en un futur als altres sistemes" a més de l'andorrà.

El segon canvi és que els alumnes inclosos en el programa Esport-Estudi quedaran exempts d'assistir a l'assignatura d'educació física, la qualificació de la qual en aquesta matèria serà 'A'; és a dir excel·lent. En afegit, els alumnes que prenen part en aquesta prova pilot els dimarts i els dijous entraran a les 09.30 hores, perdent un parell d'hores lectives que recuperaran en altres hores en horari lectiu o d'educació física. Cal apuntar que els esportistes i la seva família hauran de signar un contracte amb el centre escolar per assegurar un seguiment i una valoració, doncs cada federació tindrà un coordinador responsable d'aquest projecte per a fer una observació "molt precisa" de cada cas.