Sant Julià proposa activitats esportives, culturals i intergeneracionals en la Setmana de la gent gran

Posar en valor a les persones grans és l’objectiu de la Setmana de la gent gran, la qual aquest any celebra la seva setena edició. Des de dilluns 30 de setembre fins al dissabte 5 d'octubre, Sant Julià de Lòria oferirà un total de 14 activitats esportives, socials, culturals i intergeneracionals que busquen fomentar hàbits per a un envelliment saludable i perquè totes les persones grans “se sentin actives”. La consellera de Social de la parròquia, Eva Ramos, ha explicat que a l’hora de fer el programa “s’han tingut en compte totes les preferències”.

Entre el conjunt d’activitats destaquen les del dimarts 1 d’octubre, Dia internacional de la gent gran, en el qual hi haurà una missa acompanyada amb música de l’Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) i posteriorment un dinar pel qual s’haurà de pagar 15 euros, sent aquesta l’única activitat de pagament.

La cap del Departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Montse Cobo, ha afirmat que “serà una setmana per agrair a la gent gran la seva contribució a la societat d’avui dia”. Continuant amb el programa, cal subratllar una activitat organitzada per Andorra Telecom anomenada ‘Perills d’internet’ la qual té com a objectiu informar i ajudar als padrins amb les noves tecnologies.

Pel que fa a esports, amb una activitat de golf s’iniciarà la setmana el dilluns 30 de setembre a l’Ordino Golf Club. A les 09.30 hores un autobús sortirà des de la casa Comuna de Sant Julià de Lòria. A més, dimecres hi haurà una sessió d’aquagym, una de les propostes que més agrada, segons ha explicat Cobo. Les darreres activitats esportives seran divendres amb una classe de salsa i una sessió de ioga a la Llar de Lòria.

Tot i ser una setmana que busca donar importància a la gent gran, s’han programat algunes activitats que aquest sector de la població pugui compartir amb els més petits. Són el cas d’un contacontes el 2 d’octubre o el visionament d’una pel·lícula el dia 3. En el cas de la primera activitat, la gent gran interessada a explicar contes als infants de la Ludoescola s’hauran d’inscriure a la Llar de Lòria, indicant quin conte voldran relatar. “És una bona manera de relacionar-se entre ambdues generacions”, ha ponderat la presidenta de l'Associació de la Gent Gran de Sant Julià de Lòria, Paqui Barbero.

Finalment, cal mencionar altres activitats com un taller de teràpia amb animals el dilluns 30 de setembre, un taller de cuina el dijous 3 d’octubre o un 'escape land' el dissabte 5 com a darrera activitat de la setmana.