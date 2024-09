Pirineu Viu convoca mobilitzacions aquest hivern per frenar la turistització

La plataforma Pirineu Viu, formada per una trentena d’organitzacions de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, Andorra, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, ha anunciat mobilitzacions aquest hivern per denunciar la crisi d’accés a l’habitatge derivada de la turistificació i la proliferació de segones residències. La portaveu de la plataforma, Júlia Leigh, ha afirmat que “al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant” i considera “inacceptable que un 60% de l’habitatge sigui segones residències”.

Leigh també ha posat de manifest les dificultats que afronta el jovent del Pirineu, el qual “es veu obligat a anar a estudiar fora i, un cop acaba els estudis, difícilment pot tornar a casa perquè l’oferta laboral és precària al voltant del turisme i el preu de l’habitatge està disparat”. La plataforma considera que s’ha acabat l’època en què es pensava que la regió vivia del turisme, i ara és “evident que el turisme viu de nosaltres”. En aquest sentit, han anunciat que en els propers dies es faran públiques convocatòries de mobilitzacions per un habitatge digne al Pirineu, inspirant-se en les protestes històriques d’aquest estiu a Mallorca i Canàries.

Pirineu Viu s'ha presentat públicament a l’aeroport d’Andorra-La Seu, on, segons expliquen, arriben “tres jets privats al dia per portar rics cap a Andorra”, un fet que, segons la plataforma, obliga molts treballadors andorraes a desplaçar-se a viure a la Seu d’Urgell. La plataforma agrupa una diversitat d’organitzacions, incloent sindicats d’habitatge, grups ecologistes, col·lectius transfeministes, sindicats laborals i casals i ateneus pirinencs.

Arnau Corberó, un altre portaveu de la plataforma, ha assegurat que s’han organitzat perquè “el Pirineu està al límit” i que cal “una resposta col·lectiva a escala Pirineu”. La plataforma denuncia que les problemàtiques derivades de la turistificació, com l’augment del preu de l’habitatge i la saturació de segones residències, estan afectant greument la vida de les persones de la regió. A més, subratllen que aquest malestar ja es va fer evident en manifestacions multitudinàries com la que es va produir a Andorra per l’accés a l’habitatge i la protesta a Puigcerdà contra els Jocs Olímpics d’hivern.

Així doncs, l'objectiu de Pirineu Viu és impulsar un canvi de model socioeconòmic, proposant “una planificació democràtica de la producció” basada en les necessitats locals. A més, consideren que “no pot ser que el 70% de la nostra economia passi pel turisme” i proposen que “sigui la gent del Pirineu qui decideixi què es produeix, no la indústria turística”.