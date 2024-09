Somveïns critica el projecte del telecabina i denuncia la falta de consulta popular

El Comitè local de Canillo del partit Somveïns ha emès un comunicat en el qual critica durament el nou projecte del Comú de Canillo, liderat per Demòcrates per Andorra, per construir un telecabina als terrenys de l'antic càmping Pla. Els veïns denuncien que la iniciativa "amaga una macroestructura que destrossarà un dels espais més verges del país, la vall del riu", afectant així tant el paisatge com la fauna local, incloent-hi espècies protegides com el gall de bosc.

A més, el comunicat titlla el projecte de "surrealista, sense sentit" i afegeix que "abans de fer el pont tibetà haurien d'haver pensat com arribaria la gent i què comportaria la pujada i baixada contínua d'autobusos pels veïns de Montaup". El pont tibetà, segons la plataforma, no porta "a cap lloc", i la seva construcció suposarà un cost econòmic important per a les arques comunals.

Somveïns també recorda altres projectes que, segons ells, han tingut un gran impacte negatiu sobre el medi ambient de la parròquia, com el telecabina del pic del Carroi o el nou heliport nacional en construcció a la zona de la Caubella de Pal. En aquest sentit, el comunicat assenyala que "aquest telecabina suposarà una pèrdua paisatgística i agreujarà la contaminació acústica i visual".

La plataforma lamenta la manca de consulta popular prèvia a l’aprovació del projecte i reclama que s'escolti la veu dels veïns de la parròquia. "Trobem a faltar una consulta popular a tots els veïns de Canillo", expressa el comunicat, destacant que aquests projectes urbanístics haurien d'incloure un procés participatiu més obert.

El comunicat finalitza recordant els resultats de les eleccions comunals de 2023, en què Demòcrates per Andorra va guanyar amb una majoria de 432 vots. No obstant això,Somveïns subratlla que "els 536 vots en blanc, nuls o abstencions" també són significatius i que ara esperen que el Comú compleixi amb la promesa de "governar per tothom, estarem escoltant-vos a tots".