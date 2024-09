Martí Vilà i Jesús Clemente, baixa durant tres setmanes

Els laterals Martí Vilà i Jesús Clemente no van estar disponibles per a Ferran Costa en el duel al camp del Sestao després que es confirmés que tenen unes dolències que els impediran estar amb l'equip les properes setmanes. Vilà va sortir amb molèsties del darrer duel a l'Estadi Nacional contra la Ponferradina i les proves van confirmar que pateix una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, la qual l'obligarà a estar unes tres setmanes de baixa. Per la seva banda, Clemente té una lesió al recte anterior esquerre i estarà entre tres i quatre setmanes fora dels terrenys de joc. Cal destacar que tots dos ja treballen amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se i tornar a estar disponible per al tècnic.

Tecnificació

A finals d'aquest mes començaran els entrenaments de tecnificació de la base de l'FC Andorra, els quals tindran lloc els dilluns de 17.30 a 18.30 hores a les instal·lacions de l'Estadi Comunal Joan Samarra. Així, el proper dilluns 30 de setembre, l'entitat tricolor organitzarà unes jornades de portes obertes perquè tots els nens i nenes interessats en els entrenaments puguin venir a provar i conèixer de primera mà com es treballa al club. A partir d'aquí, les sessions de tecnificació tindran lloc tots els dilluns amb un cost de 25 euros mensuals. La tecnificació, dirigida a joves futbolistes d'entre 7 i 13 anys – encara que ja estiguin federats en el mateix FC Andorra o altres clubs andorrans –, és una de les pedres angulars del nou projecte del futbol formatiu de l'entitat, la qual té com a objectiu formar jugadors a través de la metodologia d'entrenaments del club.

Juvenil

El juvenil de l'FC Andorra no va poder començar amb bon peu la seva aventura a Preferent i va caure al camp de l'AEM (2-1). Els de Filipe Busto no van fer un mal partit, però se'n van anar al descans dos gols per sota en el marcador. A la represa, tot i que l'equip va retallar distàncies ràpidament i va tenir opcions per fer l'empat, la fortuna no va estar del costat.