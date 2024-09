Joan Verdú realitza un bloc físic abans de tornar a esquiar a l’octubre

Joan Verdú va tornar de Nova Zelanda abans de temps, però com explica el seu entrenador, Juan Lago, "en la millor forma possible després d’unes setmanes en què es va fer una feina boníssima". Ara l’andorrà es troba en un bloc físic per acabar d’estar preparat per a la primera Copa del Món, el pròxim 27 d’octubre a Sölden (Àustria). Abans, es tornarà a posar els esquís a meitat de mes.

L'esquiador pirenaic no tornarà a esquiar fins a l’octubre, i mentre no arriba aquell moment el seu equip ha posat el focus "en un bloc de preparació física per acabar de posar-lo a punt per començar la cita a Sölden", ha esmentat Lago. El que és segur avui en dia és que el conjunt entrenarà un parell de dies a Val Senales (Itàlia), però això serà a partir del 15 d’octubre. Després es traslladarà a Àustria per atacar la Copa del Món, la primera del calendari i que obre tradicionalment la màxima competició del món de l’esquí.