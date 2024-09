La Coordinadora per l'Habitatge es desvincula de protestes per la massificació turística

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha explicat en declaracions a El PERIÒDIC que la seva col·laboració amb la plataforma Pirineu Viu "està centrada en el tema de l'habitatge, no en el de la massificació turística", ha afirmat el portaveu de la coordinadora, Joan Ramon Crespo. Cal recordar que Pirineu Viu té com a objectiu frenar la turistització que, segons denuncia la plataforma, està dificultant l'accés a l'habitatge per als residents. Així doncs, Crespo ha deixat clar que "no és el nostre tema, no hi entrarem", ponderant que la massificació turística "no és una qüestió pròpia" i recalcant que la vinculació amb la plataforma és únicament en aspectes d'habitatge.

Pel que fa a futures protestes conjuntes, el portaveu de la Coordinadora ha subratllat que "tot dependrà del que es proposi. Si proposen coses que s'adapten als nostres objectius, evidentment participarem. Si inclouen temes d'habitatge, donarem suport, però si és un tema de turisme, no hi entrarem", ha recalcat Crespo, tot destacant que "l'objectiu de la coordinadora és una lluita organitzada en l'habitatge, no en el tema turístic. El turisme no és un tema que volem abordar de moment, ja que no ens concerneix", ha conclòs.