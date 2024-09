La primera edició de l'Open Camiral clou amb èxit

El passat cap de setmana es va disputar al camp de golf de Soldeu la primera edició de l'Open Camiral, una competició dissenyada per donar a conèixer el Camiral com a destí d'aquest esport pels andorrans. La cita, la qual va reunir a aficionats d'aquest esport de tot el país, va tenir com a guanyadors a Ricky Morat en categoria masculina i a Astrid Padrós en femenina. Segons han informat, i vist l'èxit d'aquesta primera edició, ja s'ha confirmat la segona volta de l'Open, la qual tindrà lloc al mateix 'resort' durant el mes de gener.

Cal recordar que el Camiral és un 'resort' ubicat a Caldes de Malavella que té l'objectiu d'allotjar la Ryder Cup, l'esdeveniment més important de golf en el qual s'enfronten els Estats Units i Europa cada dos anys, i que ha escollit el Principat com a primer esdeveniment que organitza per donar a conèixer les seves instal·lacions.