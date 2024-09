Tony Cachafeiro tanca el CEK amb doble podi

Tony Cachafeiro ha aconseguit tancar la seva temporada al Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK) amb dos podis a les dues curses finals, tot i que el títol de campió no va ser possible per al pilot de 12 anys, qui ha acabat com a tercer classificat en la seva última temporada a Mini abans de fer el salt a la categoria Júnior.

L'andorrà va guanyar 10 posicions a la primera cursa a Xiva (València) per pujar al podi en segona posició, i després d'una sortida accidentada a la segona prova de diumenge, va poder remuntar fins a la tercera plaça. Així, la temporada del jove només podria haver estat millor amb el títol espanyol, el qual va vorejar fins a l'última volta de l'última carrera, però els tres rivals contra els quals va lluitar durant tot el curs han estat companys d'equip a l'estructura de Monlau, per la qual cosa van poder ajudar-se entre si.

La temporada d'enguany de Cachafeiro encara no ha arribat a la fi, i aquest tercer lloc al CEK s'uneix a la llista d'èxits com les copes internacionals de l'Hivern Kàrting i LeCont Trophy, a més d'estar en lluita actualment pel Campionat Valencià de Kàrting (CKCV).

"M'hauria agradat poder tancar l'any amb el títol, però tota la feina que hem fet i tot el que hem construït aquest any val més. Estic molt orgullós de la meva progressió per a aquest darrer any a Mini, i tancar-ho amb dos podis és un resultat molt dolç", va comentar el pirenaic.