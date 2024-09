Històrica medalla andorrana en els Campionats d'Europa de Triatló

Només finalitzar, des de la Federació Andorrana de Triatló (FATri) es van mostrar molt contents pels resultats aconseguits: "Som una federació molt petita aquests resultats ens omplen d’orgull i ens motiven per continuar treballant fort. Cal felicitar a tots els integrants i encoratjar-los a seguir en aquest camí de treball i esforç".

El passat cap de setmana va tenir lloc el Campionat d’Europa de Triatló a Vichèi, on el triatló andorrà va assolir la seva primera medalla. Així, la delegació pirenaica estava formada per cinc esportistes: Carlos Mejia, Lydia Cachafeiro i Sergi González, en la modalitat esprint, i Carlos Fernández Dobarro i Jose Antonio Esteban en la modalitat olímpica, els quals van tancar la seva participació amb un top3 i tres top10.

Per El Periòdic

