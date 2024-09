Protecció Civil espera incorporar uns 20 voluntaris abans dels Jocs dels Petits Estats

Protecció Civil espera presentar la primera promoció de voluntaris amb 15 o 20 integrants el maig del 2025 abans de l'inici dels Jocs dels Petits Estats. L'anunci l'ha fet aquesta tarda el director del departament de Protecció Civil i gestió d'emergències, Cristian Pons, qui ha comunicat que la convocatòria s'obrirà el pròxim dijous, després que el concurs surti publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). El voluntariat està obert a persones físiques, entitats i organitzacions i funcionaris o agents de les administracions públiques. Respecte a les persones físiques, Pons ha comunicat que han de ser majors d'edat, residents del país i que no hagin comès cap delicte, assegurant que està fet amb la idea que hi hagi un ventall ampli de voluntaris.



Respecte a l'estimació de voluntaris, el director del Departament ha esmentat que no tenen un número exacte dels voluntaris que es necessiten, a més de no saber si molta gent s'animarà a fer la petició per ser voluntari de Protecció Civil. Tot i que no hi ha una previsió exacta de quants voluntaris pot haver-hi, sí que ha esmentat que esperen que el maig del 2025 ja es pugui presentar la primera promoció. En aquesta mateixa línia, Pons ha assegurat que des de la Covid hi ha una llista d'uns 48 possibles voluntaris que des del 2020 fins avui dia han anat presentant les sol·licituds, i per això aquestes persones seran les primeres a rebre la informació per si es volen apuntar a formar part del cos de voluntaris de Protecció Civil.



D'altra banda, el departament ha explicat que els voluntaris estaran dividits en tres àmbits d'actuació diferents: la prevenció, les emergències i el retorn a la normalitat. En aquest sentit, Pons ha remarcat que després de valorar-ho amb els diferents cossos de seguretat s'ha arribat a la conclusió que els voluntaris no participaran en les tasques que es puguin dur a terme en els incendis. Segons ha explicat el director, un dels motius que ha estat clau per aquesta decisió és la xerrada que es va portar a terme sobre els incendis de sisena generació que es va realitzar amb motiu de la Diada de Catalunya.

Finalment, Pons ha explicat que els voluntaris tindran la potestat de decidir en quin tipus d'acte volen participar, assegurant que per això en el procés de selecció es fa una entrevista prèvia que ajudarà el departament a saber en quin tipus d'operativa poden participar els diferents seleccionats.