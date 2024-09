Un menor de 17 anys resulta ferit en un accident de trànsit

Un jove de 17 anys ha resultat ferit en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest matí a la rotonda de l'Aldosa, a la Massana. Segons ha informat la Policia, el sinistre ha involucrat una furgoneta i una motocicleta, ambdues amb matrícula andorrana. El conductor del vehicle de dues rodes, el menor de 17 anys, ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció mèdica a causa de les ferides que ha patit. Des del centre hospitalari han confirmat que les ferides són de caràcter lleu.

Per El Periòdic

