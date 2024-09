Cultura emfatitza el compromís per acompanyar tots aquells projectes que donen veu als joves

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha emfatitzat el compromís del Govern per acompanyar i potenciar tots aquells projectes que donen veu als joves del país. Ho ha fet durant l’entrega dels premis Sergi Mas, XI Mostra d’arts plàstiques per a joves artistes 2024, la qual s’ha celebrat aquesta tarda a l’antic hotel Rosaleda (seu del ministeri). L’objectiu del concurs és fer valer la creació artística dels joves del nostre país i amb les obres resultants del qual es crea una exposició itinerant, per tal de donar visibilitat als joves artistes.



“Desitgem que aquesta Mostra d’Art continuï creixent i esdevingui el punt de partida de futurs grans artistes del nostre país”, ha remarcat Bonell, la qual ha assegurat que els premis, al llarg de les seves edicions, “han vist créixer molts dels artistes que hi han participat i que avui tenen una trajectòria consolidada”. A l’acte, Bonell i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han estat els encarregats d’entregar els guardons als premiats, que es van anunciar al juliol.



Els premis Sergi Mas, Mostra d’arts plàstiques és un concurs obert a joves artistes d’entre 14 i 30 anys amb modalitat de dibuix, pintura, fotografia, collage, escultura, gravat o videoart. L’exposició itinerant per diferents espais d’exposició del país s’inaugura avui a l’hotel Rosaleda, seu del ministeri de Cultura, i després està previst que es desplaci a altres espais expositius del país.