Saravia reitera la falta de voluntat política per crear una unitat de radioteràpia a Andorra

Amb motiu del Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, el PERIÒDIC ha pogut parlar amb el president de l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, qui critica la paralització del projecte de radioteràpia a Andorra. Saravia ha assenyalat que, tot i les necessitats clares del país, el projecte no avança per "una decisió política" i per la falta de voluntat de l'actual Govern.

Saravia recorda un estudi que determinava que Andorra necessitava tractar entre 200 i 230 pacients per justificar els costos d'una unitat de radioteràpia. Tanmateix, segons el president de l'entitat, les xifres actuals de casos nous de càncer superen amb escreix aquest llindar. La doctora Cristina Royo va informar fa mig any que l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell va tractar 407 casos nous de càncer en un sol any, i Saravia subratlla que el 60% d’aquests pacients necessitaran tractament de radioteràpia.

A més, el president de l'Assandca esmenta els casos de càncer a la Seu d’Urgell, que, sumats als d’Andorra, portarien el nombre de pacients fins als 300 casos anuals, molt per sobre del mínim establert per justificar la creació de la unitat. Tot i aquestes dades, Saravia acusa el Govern de no voler afrontar el problema.

D'altra banda, el president es mostra molt crític amb el fet que el Principat no disposi d'estadístiques oficials sobre el càncer. Segons ha apuntat, fa anys que es demanen aquestes dades, però el Govern no les ha proporcionat: “Ens hem d’assabentar de les xifres per declaracions a la premsa com les de la doctora Cristina Royo”, lamenta. Les estadístiques, remarca Saravia, serien una eina fonamental per orientar millor les campanyes de prevenció i millorar la gestió de la salut pública.

Davant d’aquesta situació, el president de l'Assandca considera que el Govern "no té interès" a oferir aquestes dades reals, malgrat haver-se compromès fa dos anys a publicar-les en un termini d’un any. "Ja n'han passat dos i encara no en sabem res", critica Saravia, qui també destaca que un 20% de la població andorrana, amb major poder adquisitiu, busca tractament fora del país, fet que distorsiona encara més les dades.

Saravia conclou que el transport de pacients per rebre radioteràpia fora d'Andorra "no és la solució idònia" i que la manca de respostes per part del Govern impedeix que es pugui implementar una solució efectiva a un problema que afecta cada cop més andorrans.