Un traster de 25 m² a la venda per 65.000 euros: l'exemple extrem de la crisi de l'habitatge

Enmig de la crisi de l'habitatge que afecta el Principat, s'ha posat a la venda un traster de 25 metres quadrats a Andorra la Vella per un preu de 65.000 euros. L'oferta, publicada en un portal immobiliari, presenta aquest espai, el qual tècnicament hauria de ser utilitzat per emmagatzemar objectes, com una "oportunitat única", destacant que inclou ventilació, una placa de cocció per cuinar i un bany amb dutxa. A més, es ven com un espai versàtil que es podria adaptar a diverses necessitats, com un estudi o un petit taller: "Aquest espai pot ser utilitzat per a múltiples finalitats, des d'un lloc per emmagatzemar les teves pertinences fins a un petit estudi o taller", esmenten a l'oferta immobiliària.

L'immoble està situat en una zona residencial de prestigi a la capital, coneguda per la seva tranquil·litat i seguretat, fet que contribueix a incrementar l'atractiu de la inversió: "Aquest traster està situat en una zona residencial de gran prestigi a Andorra la Vella, coneguda per la seva tranquil·litat i seguretat", detallen, tot destacant que "és una oportunitat única per a aquells que busquen un espai ben ubicat i amb totes les comoditats". L'oferta no acaba aquí, sinó que convida a tots aquells que puguin estar interessats a fer-li una ullada al·legant que la seva ubicació "el converteix en una inversió atractiva tant per a ús personal com per llogar-lo".

No obstant això, el preu de 65.000 euros per un espai de 20 m² posa de manifest les dificultats del mercat immobiliari andorrà, en què els preus elevats i la falta d'oferta d'habitatge assequible continuen sent un greu problema per als residents. Plataformes com la Coordinadora per un Habitatge Digne ja s'han fet ressò de la notícia, mostrant la seva disconformitat amb el succés: "Quan ens preocupa la definició d'habitatge digne és perquè avui en dia intenten colar-nos allò més indigne", apuntalen des de les seves xarxes socials. A més, es lamenten en afirmar que "la necessitat pot fer que algú (i varis alhora) acabi vivint en situacions tan deplorables com un traster 'adaptat' per (sobre)viure".