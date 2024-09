L'accident ha produït llargues cues de retencions en ambdós sentits de la marxa, segons ha indicat el Servei de Mobilitat. A més, durant una estona aquest punt de la xarxa viària ha estat tallat per poder retirar el cotxe i executar tasques de neteja. Des de primera hora del matí, s'han comptabilitzat diferents retencions a la CG-2 d'entrada a Encamp, les quals haurien arribat a afectar a la CG-1 en sentit nord a l'avinguda Salou.

Dues ferides en un accident de trànsit a l'avinguda de la Bartra en direcció sud aquest matí a Encamp. El succés s'ha produït a les 06.40 hores del matí amb un únic vehicle implicat, segons han confirmat fonts policials a aquest mitjà. El cotxe de matrícula andorrana estava ocupat per mare i filla, de 50 anys i 17 anys respectivament, les quals han estat traslladades a l'hospital on més tard han estat d'alta segons ha informat el mateix centre.

Per El Periòdic

