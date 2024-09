Creand inaugura la nova oficina a la Seu d'Urgell

Creand va celebrar aquest dilluns a la tarda l’acte d’inauguració de la nova oficina a la Seu d’Urgell, la primera d’un grup financer andorrà a la capital de l’Alt Urgell. L’acte va comptar amb la presència de representants polítics i institucionals de la zona del Pirineu i d’Andorra, del Bisbat i dels diferents estaments socials i econòmics de la zona.



“És un orgull per a mi dirigir aquest projecte que ha començat amb molta il·lusió i una gran acollida per part de moltes persones i empreses del Pirineu. Estem molt contents de l’interès que ha generat la nostra presència des que el passat 1 d’agost obrírem les portes”, va comentar el director de l’oficina Creand a la Seu d’Urgell, Josep Vives, en el discurs de la inauguració, qui va estar acompanyat pel president de Creand, Antoni Pintat; el conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, i el president de Creand Wealth Management, Diego Fernández, així com per altres directius del banc.