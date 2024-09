El director comercial d'Air Nostrum afirma que la connexió amb Palma és "un desafiament"

Aquest dissabte vinent arrenquen els vols que la companyia Air Nostrum oferirà ja durant tot l'any amb Palma. El director comercial de la companyia aèria, Juan Corral, admet que aquesta connexió regular és per a ells "un desafiament", però també reivindica que "és un pas més" en el desenvolupament de l'aeroport. "Ja ho vam operar el primer trimestre d'aquest any i va ser un èxit. Ara veurem com es comporta amb una operació regular durant el llarg de dotze mesos", destaca Corral sobre aquesta connexió setmanal amb Palma.



Cal recordar que l'Executiu va anunciar a finals d'agost que havia estat Air Nostrum el guanyador del concurs internacional per rebre el suport econòmic per operar els vols a Palma i Madrid. Pel que fa al primer bloc del concurs, es preveu que des del 28 de setembre i fins a finals d'any la companyia oferirà dues connexions setmanals entre l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell i Palma, el qual representa 14 setmanes d'operació. L'horari del vol i els dies variaran en funció de la temporada: divendres i diumenge durant l'hivern de novembre a març; i dissabte i dimarts durant l'estiu entre setembre i octubre. Per aquest període, el Govern preveu una aportació màxima de 220.000 euros.

De forma paral·lela, i en el segon bloc del concurs, el Govern també va adjudicar les aportacions econòmiques per continuar oferint el vol a Palma el 2025 i el 2026, i també la connexió aèria amb Madrid, la qual finalitza el contracte aquest 2024. L'oferta dels vols per a l'any 2025 i 2026 serà exactament la mateixa que l'actual en el cas del vol a Madrid – dues connexions setmanals el divendres i el diumenge – i en el cas de Palma els dies dels vols seran diferents en funció de la temporada d'estiu o hivern.

LLEGEIX TAMBÉ: Air Nostrum continuarà viatjant a Madrid i operarà a Palma fins al 2026

Corral considera que el que diferenciava la seva oferta de l'altra que es va presentar és, "sobretot, la capacitat per connectar Andorra amb el món i el món amb Andorra via la T4 de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas". En aquest sentit, recorda que Madrid és el 'hub' número u d'Europa en connectivitat amb Llatinoamèrica i que això ja ha permès que molts passatgers poden "facturar la maleta a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell i recollir-la a Buenos Aires, Nova York o qualsevol de les 66 destinacions amb què connecta el nostre vol a Madrid".

"Això és una cosa que només podem oferir nosaltres com a operador regional", reivindica en una entrevista amb el periodista Javier Ortega. Pel que fa al vol amb Palma, Corral destaca que "volar sota el paraigua de la marca líder a l'aviació comercial espanyola és un gran avantatge competitiu perquè la comercialització que ofereix el Grup Iberia és immillorable". En aquest sentit, remarca que Air Nostrum és "l'operador de referència al mercat interbalear amb prop de 800.000 passatgers i uns 14.000 vols a l'any i això ens permet connectar Andorra no només amb Mallorca, sinó també amb les illes d'Eivissa i Menorca, passant per l'aeroport de Son Sant Joan".

Consolidar les freqüències ja existents

Qüestionat sobre si per a la companyia seria interessant operar més destinacions des d'Andorra, Corral es mostra contundent: "Ho tenim clar, preferim consolidar les destinacions ja existents perquè estem parlant d'una operació que encara està en procés de maduració". D'aquesta manera, remarca que s'estimen més "anar fent passos i solidificant" el que han aconseguit, sobretot pel que fa a la connexió amb Madrid, la qual els permet enllaçar amb tota la xarxa d'Iberia. "Després de 30 anys al mercat, sabem que cal fomentar el que anomenem com 'el costum de volar' entre els potencials clients de les noves destinacions que estrenem i més encara quan no hi ha hagut en aquests llocs vols regulars previs", manifesta l'expert. A més, fa èmfasi en el fet que Andorra té una "circumstància especial", que és "l'estacionalitat inversa" que fa que al febrer es registrin les ocupacions més altes dels vols i, en canvi, a l'agost baixin "a la meitat".



En el debat sobre quina altra destinació seria interessant en un futur per a l'aeroport, pondera que "inicialment, vam estudiar Lisboa i ens consta que també hi havia interès per Londres i París, però són destinacions que cal estudiar molt bé perquè estem supeditats a les limitacions de l'aeroport i es tracta de rutes molt llargues", remarca.