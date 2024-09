Edgar Montellà, segon en CM Promoció a la Pujada Gironella-Casserres

Edgar Montellà va assolir la segona plaça de la seva categoria, CM Promoció, i la tercera de l’scratch d’un total de 63 participants en la XXXV Pujada Gironella-Casserres. La cita va tenir lloc el passat cap de setmana al Berguedà, sent puntuable per al campionat de Catalunya de Muntanya, tenint tres mànigues d’entrenament i dues curses, i sent també la primera participació per al pilot de l’ACA CLUB.

Segons han informat, la jornada es va disputar sota condicions meteorològiques adverses, amb pluja i boira, complicant la feina als corredors. Tot i això, "una bona lectura del recorregut" va permetre a l'andorrà pujar al segon esgraó del podi després de marcar un temps a la primera cursa de 3:24.248 i un de 3:17.875 a la segona. El vencedor de la categoria i absolut de la competició va ser Jordi Vilardell (Moto Club Manresa), qui va marcar un 3:13.248 i un 3:08.332. "Estem molt satisfets pel resultat", va assenyalar el tricolor, tot celebrant que manté la segona plaça del campionat.

Per a Montellà, el calendari de curses continuarà el 12 d’octubre amb la XIV Pujada Sta. Maria Vilalba a Ullastrell (Martorell) per seguir el 19 d’octubre, aquest cop a casa, amb la Pujada La Peguera. De cara al novembre, la previsió de l'encampadà és participar el dia 10 a la XI Pujada Les Ventoses, a Vilafranca del Penedès.