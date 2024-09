Adrià Regada i Gerard Mora seran els representants al Campionat del Món de ciclisme

Regada iniciarà el seu periple aquest divendres a la prova sub23 –és el seu primer any en aquesta categoria– amb un recorregut de 173,6 quilòmetres i 2.483 metres de desnivell positiu. Un dia abans, el dijous, s'estrenarà Mora a la cursa júnior, de 127,2 quilòmetres i 1.913 metres de desnivell positiu.

Va començar el passat cap de setmana, però encara resta encetar la participació del Principat. El Campionat del Món de ciclisme s'està duent a terme a Zúric, la ciutat més gran de Suïssa, i comptarà amb la selecció andorrana formada per Adrià Regada i Gerard Mora. Cal destacar, però, que tots dos prendran part en la prova de ruta, i no en la contrarellotge.

Per El Periòdic

