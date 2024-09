Andorra tanca les 45es Olimpíades d'escacs amb un 77è i un 97è lloc

Per la seva part, el conjunt femení va tenir un partit més assequible contra Kuwait. Aquest va començar amb un 2-0 gràcies a les victòries d’Ariadna de la Riva i Sílvia Real. El matx ja seria andorrà amb les posteriors taules d’Alexandra Muratet, seguida d'un altre triomf de la seva germana Júlia Muratet.

Per El Periòdic

