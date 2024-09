Bartolomé: "No podem continuar permetent l'especulació sobre l'impost immobiliari"

Posar punt final al joc d'especulació per part de la inversió estrangera, així com aturar l'arribada "descontrolada" de treballadors desplaçats i residents passius al país i reservar els indrets per a les persones amb nacionalitat andorrana, són els grans canvis que Concòrdia estipula en el seu principi de sostenibilitat demogràfica i de dret a l'habitatge. Un conjunt d'esmenes que té previst presentar el grup parlamentari liderat per Cerni Escalé per fer front a la nova proposta de Llei Òmnibus que Espot va titllar com el "full de ruta a seguir" per part de Govern en els pròxims anys.

LLEGEIX MÉS: Espot afirma que la Llei Òmnibus ha de ser "el model definitiu per als pròxims anys"

Per aquesta raó, el president de la formació de Concòrdia, juntament amb el conseller Pol Bartomolé, s'han assegut aquest matí a la sala de premsa del Consell General per aclarir els punts que es volen retocar del Projecte de llei. De fet, el primer que ha recalcat Escalé és que aprofitaran aquesta pròrroga per encarar els terminis i afegir altres esmenes, i al mateix temps, descartar l'esmena a la totalitat, tot i haver "alterat contundentment" alguns ajustos per a la modificació de la Llei Òmnibus. A més, ha recordat que molts dels punts que ja va presentar Concòrdia l'any anterior s'apleguen al projecte de llei, tanmateix d'una manera "molt més tímida".

Pel que fa a les esmenes, Escalé ha afirmat que "els hi va sorprendre molt que aquest fos el full de ruta que té previst seguir Govern", el qual per a Concòrdia té dues cares, ja que presenta, d'un costat, un sistema molt arriscat pels pisos buits i d'ús turístic i, de l'altre, una possibilitat marcada per a la inversió estrangera i la llei d'immigració. "No només volem solucionar la crisi que vivim des de fa anys, sinó també prevenir-ne futures" ha traslladat el cap de l'oposició.

Bartomolé ha seguit la mateixa línia, afegint que Concòrdia abordarà un principi de sostenibilitat demogràfica per rebaixar i controlar millor l'entrada d'immigrants, els quals "Govern ha atret atorgant permisos de residència per tot arreu" i sent un dels grans causants de l'increment al preu a l'habitatge i de l'augment demogràfic de residents passius. D'aquesta manera, Concòrdia limitarà el lliurament de permisos de residència, el qual, evidentment, afectarà l'entrada d'influencers o d'esportistes d'elit.

Un altre dels temes que el grup parlamentari dirigit per Escalé tractarà serà el d'efectuar un control sobre l'impost immobiliari, de forma que si un comprador adquireix dues propietats en un lapse de temps reduït, hagi de pagar més per l'especulació. Si bé la proposta de Govern era que aquesta fos d'un 10% en forma de recàrrega, des de Concòrdia es concreta la possibilitat que sigui un 20% fins a arribar a un 0%, amb la voluntat d'aplicar un 15% de l'impost sobre el benefici.

Finalment, Concòrdia també advoca per limitar la compravenda en la propietat de la inversió estrangera, de manera que pretén limitar en 100.000 els metres quadrats de l'immoble per any. Una mesura que permetrà acotar la compra a una sola residència, ja que del contrari, ha comentat Escalé, "posseir més d'una equival a fer negoci". Un clam que també ve per adjudicar les propietats a les persones del país, i per "retornar així el talent andorrà i les famílies que han hagut de marxar per la situació de crisi", ha sentenciat el conseller.