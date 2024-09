Raúl García i Andrea Pazos, a l’ISU Junior Grand Prix Solidarity Cup

Raúl García i Andrea Pazos, patinadors de la Federació Andorrana d'Esports de Gel (FAEG), i acompanyats de l'entrenador Daniel Peinado, participaran aquesta setmana a l'ISU Junior Grand Prix Solidarity Cup. La cita té lloc a la ciutat polonesa de Gdansk, on la delegació tricolor s'hi desplaça avui. Demà dimecres tindran lloc els entrenaments oficials, i l'endemà serà el torn del programa curt per als dos pirenaics. De cara al divendres, Pazos tindrà el programa lliure, i García el farà el dissabte. Cal apuntar que el total d'homes participants és de 26, una xifra que s'eleva fins a 36 en el cas de les dones.

Per El Periòdic

