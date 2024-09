Espot destaca el multilateralisme i la digitalització com a claus per afrontar els reptes globals

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la Cimera del Futur a Nova York, coincidint amb la 79a Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest esdeveniment busca reforçar la cooperació internacional per afrontar reptes globals i construir un futur més just i sostenible. Andorra s’ha adherit al document 'Un Pacte per al Futur', comprometen-se a adoptar mesures per superar aquests desafiaments.

Espot ha destacat el seu compromís amb reptes com el desenvolupament sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, la tecnologia, la innovació i la cooperació digital. També ha subratllat la importància de la pau, la seguretat internacional i la transformació de la governança mundial, afirmant que “el multilateralisme és clau per afrontar aquests reptes i garantir un futur millor”.

El canvi climàtic ha estat qualificat per Espot com “la crisi més urgent del nostre temps”, requerint accions immediates i cooperació internacional. Ha afirmat que “la transició cap a una economia verda no és una opció, sinó una necessitat”, i ha destacat la importància de la regulació tecnològica amb criteris ètics i inclusius.

Andorra ha posat en marxa un ambiciós Programa de Transformació Digital, el qual inclou un pla per protegir els drets digitals i millorar el benestar digital dels infants i joves. L’educació, segons Espot, és “una eina poderosa per transformar el món i garantir la igualtat d'oportunitats en l'era digital”.

Durant la taula rodona 'Cap a un futur digital comú', Espot va parlar sobre les oportunitats i riscos de la revolució digital, destacant que “la digitalització ha de ser un instrument de progrés”, tot recordant que Andorra ha impulsat la connectivitat universal, organitzant el Fòrum Digital Iberoamericà per promoure aliances en aquest àmbit.

Finalment, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va participar en una trobada sobre la inclusió de les dones en el futur de l'Afganistan, destacant la importància de promoure la igualtat de gènere en aquest context.