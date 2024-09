L’HC Serradells comença el curs amb derrota

L'Handbol Club Serradells va donar el tret de sortida a la temporada oficial amb una derrota per 35-30 davant l'Handbol Amposta.

Els de Pau Pérez van sortir amb pressa per voler sentenciar el partit ràpidament, i això els va passar factura. Els locals, amb aquesta premissa, van aprofitar per imposar el seu ritme i fer gols amb facilitat tancant la primera meitat amb un 17-14 a favor. Els tricolor es van saber refer de cara la segona part, i mostrant una millor cara tant en atac com en defensa van anar retallant distàncies fins a col·locar-se un gol per sota. De totes maneres, i davant diverses errades pirenaiques en moments claus, els ampostins no van permetre que es capgirés al marcador.

Cal destacar una acció del partit en la qual Gerard Esparza va haver de ser atès pels serveis mèdics després d'un xoc amb un rival, tot i que el jugador es va recuperar i no es tem cap lesió greu, segons ha informat Fòrum.ad.