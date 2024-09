Govern aprova l'entorn de protecció de la Casa de la Vall i l'Església de Sant Esteve

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, encapçalat per Mònica Bonell, ha anunciat avui l'aprovació del nou entorn de protecció per a la Casa de la Vall i l'Església de Sant Esteve, dos dels monuments més emblemàtics d'Andorra la Vella. Aquesta mesura té com a objectiu garantir la conservació d'aquests béns en un entorn adequat, evitant que factors externs puguin alterar-ne els valors estètics, històrics o culturals. L'entorn de protecció inclou també part del nucli històric de la parròquia, amb els seus carrers i edificis tradicionals, per assegurar la coherència visual i patrimonial de la zona.

A partir de demà, el Comú de la capital començarà a tramitar la comunicació als propietaris dels immobles afectats per explicar detalladament les noves zones de protecció i les implicacions que comporten. A més, s'obrirà un període d'exposició pública perquè la ciutadania pugui presentar al·legacions al Ministeri de Cultura. En detall, el nou decret estableix dues zones de protecció: una d'acompanyament, pròxima als monuments, i una altra de preventiva, la qual abasta un perímetre més ampli. Aquestes delimitacions tindran un impacte directe en la gestió urbanística, ja que la corporació comunal haurà d'adequar el seu pla d'ordenació a les noves normatives de preservació.

Així doncs, Bonell ha ponderat que aquest projecte "respon al compromís del Govern amb la preservació del patrimoni cultural del país i, concretament l'elaboració d'aquells que s'inclouen en la candidatura de la UNESCO sobre la configuració del Coprincipat". Per la seva banda, la tècnica del Departament de Patrimoni Cultural, Lidia Torres, ha subratllat que "la proximitat dels dos monuments fan necessari plantejar l'únic entorn pels dos".

D'aquesta manera, sumant aquests dos nous entorns de protecció, la xifra arribaria als 17 que ja estan en vigor actualment. En aquest sentit, cal recordar que anteriorment ja es va aprovar l'entorn de protecció de l'Església de Sant Serní de Nagol, un tràmit el qual, segons ha informat Bonell, "es troba en recurs administratiu. Ja va passar el període d’al·legacions la zona 1 i la zona 2". Per tant, quedarien pendents una cinquantena per aprovar, dels quals els més imminents serien el de Sant Miquel d’Engolasters, que segons Bonell "esperem tenir-lo publicat abans d'acabar l'any", i el de l'Església de Sant Joan de Caselles, el qual s'està treballant actualment.