El Sènior Femení Gala Perfumeries s'estrena apallissant al CB Torregrossa (61-28)

Després d'anunciar la seva recuperació a principis de mes, el Sènior Femení Gala Perfumeries va encetar el passat cap de setmana la Primera Territorial de Lleida amb una contundent victòria davant el CB Torregrossa per 61-28. Per la seva part, l'altre conjunt de la màxima categoria del MoraBanc Andorra, el Sènior B, també va començar amb triomf. Els de Cristian Vegas es van imposar al CB Pardinyes per un marcador de 61-100 en la seva estrena a Primera Catalana.