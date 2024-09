L'ENFAF obre la Primera Catalana femenina amb derrota a Viladecans (2-0)

L'ENFAF Construccions Modernes va obrir la Primera Divisió Catalana femenina amb derrota al camp del Viladecans (2-0). El conjunt tricolor es va haver de presentar amb baixes de jugadores importants, encara de vacances o amb altres compromisos, i Carlos Sánchez va haver de comptar amb membres del segon equip i fins i tot del juvenil. Les andorranes van veure com les locals s'avançaven als 10 minuts de partit gràcies a un gol de Berta Larruy, i no va ser fins a falta de 10 minuts pel xiulet final que Maria Baños va col·locar el marcador definitiu.

Per Pol Forcada Quevedo

