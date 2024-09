L'Executiu pretén assolir el 30% de protecció dels espais naturals protegits per a l'any 2030

Reforçar els llaços internacionals entre les diferents reserves de biosfera que hi ha repartides per tot el món és un dels objectius del II seminari de la Xarxa de Reserves de la Biosfera de Muntanya, el qual ha començat aquest dimarts a Ordino. Durant quatre dies, unes 40 persones vingudes d'uns 22 països realitzaran diferents taules rodones, intercanviaran idees i reflexionaran sobre els reptes globals i els impactes que desafien aquests espais naturals que estan protegits. El repte és majúscul perquè les zones de muntanya i alta muntanya s'estan escalfant a un ritme més alt que la resta d'ecosistemes.



"Les dades demostren que les zones de muntanya i les d'alta muntanya estan sent molt afectades pels canvis globals, no només pel canvi climàtic, sinó també per la pèrdua de biodiversitat", ha asseverat la responsable del Programa Man and the Biosphere de la Unesco, Rosa Maria Cárdenas. La responsable d'aquest projecte ha explicat que "estem en un moment d'urgència i d'actuar urgentment per afrontar els reptes del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat". De fet, segons dades facilitades per Cárdenas, "hi ha més del 75% en algunes zones de muntanya que s'ha perdut, i això són canvis irreversibles", ha detallat.



"D'aquestes reunions han de sortir la manera de poder tractar aquestes muntanyes, vist que hi ha el canvi climàtic i tots aquests canvis que estan succeint", ha declarat davant la premsa la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma. La parròquia va entrar a la Xarxa mundial de reserves de la biosfera de muntanya el 2020 i des de llavors "han ocorregut moltes vicissituds amb grans conseqüències", ha exposat la cònsol, qui ha tancat el seu discurs afirmant que "ha arribat al moment de comprometre's i donar respostes per garantir al futur del nostre llegat i transmetre'l a les futures generacions".



Actualment, Ordino és l'única reserva de biosfera que hi ha en el país i és la segona més petita en extensió del món amb menys de 6.000 habitants. De totes maneres, el Govern té la intenció d'expandir el model ordinenc a tot el país. "Hi ha el projecte de fer Andorra reserva de la biosfera, transformar el país en un territori que el seu conjunt sigui reserva de la biosfera", ha asseverat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. El projecte està força avançat, atès que "tenim una candidatura gairebé conclosa que està en fase de revisió", ha especificat Casal, qui ha mencionat que falta tancar un parell de serrells amb el Comú d'Escaldes-Engordany. El ministre ha explicat que ha mantingut diverses reunions amb membres de l'equip de govern comunal, tot esmentant que "espero que d'aquí a uns dies ens donin resposta i que aquesta sigui positiva per continuar avançant en aquest camí de protecció del nostre territori".



A banda d'això, un dels eixos de l'Executiu és assolir el 30% de protecció dels espais naturals protegits per l'any 2030. Aquest fet implicaria passar de l'actual 15% a un 30% en sis anys. Tot i que Andorra disposa d'un 90% de zones de muntanya, el titular de Medi Ambient ha deixat clar que no tot pot ser protegible en el país, per aquest motiu ha defensat que "és important treballar el relat de reserva de la biosfera", informa l'ANA.