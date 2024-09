Vicky Jiménez, llesta per l'ITF de Lisboa

En cas de victòria, la pirenaica s'enfrontarà amb la catalana Marina Bassols, actual número 156 del món que avui s'ha desfet per 1-2 (6-4; 3-6 i 1-6) de l'alemanya Nastasja Schunk.

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació