Govern vol presentar el Pla Nacional de la Joventut entre finals de setembre i inicis d'octubre

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports espera presentar el text final del Pla Nacional de la Joventut entre finals de setembre i principis d'octubre. L'anunci l'ha fet aquesta tarda la ministra Mònica Bonell davant de la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. Segons ha indicat la ministra, el pla s'iniciarà el 2025 amb una durada de quatre anys, afegint que aquest "està" pràcticament acabat", ja que l'únic que falta és la revisió per part del Consell d'Europa.



Tal com ha recordat la ministra, el Pla Nacional de la Joventut té com a objectius principals promoure el desenvolupament integral de projectes de vida dels joves; afavorir els espais i les eines perquè aquests puguin participar de manera autònoma en els processos de presa de decisions, i fomentar l'empoderament perquè puguin exercir una ciutadania "activa i plena". La idea d'aquest pla és que sigui transversal i que arribi a abastir moltes temàtiques, les quals estan concentrades en set eixos principals i un vuitè que es basa en la futura llei de la joventut. En aquest sentit, i tal com ha apuntat el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, l'elaboració del text ha comptat amb el suport dels tècnics de joventut del ministeri, dels punts joves de les diferents parròquies i de 370 joves del Fòrum Nacional de la Joventut.



Un dels aspectes que ha volgut remarcar la ministra Bonell són les línies estratègiques, en què es destaquen els plans de formació per als treballadors de joventut, tant per aquells que hi són als comuns i pels que es troben en l'àrea del ministeri, afavorint d'aquesta manera l'atenció directa amb els joves i amb els adolescents. Alguns dels altres projectes que es remarquen és el de mobilitat, amb el qual es promou facilitar la representació del país en organismes internacionals, com també s'ha donat rellevància als programes de consum d'alcohol i cànnabis. Respecte a aquests últims, s'ha explicat que durant el curs escolar 2023-24 vuit centres educatius van sol·licitar el taller de prevenció de consum de cànnabis i el de 'T'ho empasses tot?' respecte a la prevenció de consum d'alcohol.

Programa d'impuls per a l'emancipació de joves

Continuant amb les línies estratègiques, s'ha anunciat també la que es refereix a la contribució al procés d'emancipació dels joves. En aquest sentit, el secretari d'Estat ha esmentat els principals projectes previstos per tal de donar impuls a aquest punt, entre els quals destaca l'ajut que s'atorga als joves que es volen emancipar en pisos de lloguer essencialment.

Respecte a aquesta matèria, Cabanes ha comentat que la partida pressupostària que hi ha per aquests ajuts, durant l'any 2024, és de 100.000 euros. La idea principal d'aquesta subvenció és que els joves puguin cobrir els dos mesos de dipòsit i el primer mes de lloguer. En referència als requisits que es necessiten per obtenir aquesta subvenció, el secretari d'Estat ha comentat que s'està valorant la possibilitat d'augmentar l'edat dels sol·licitants fins als 35 anys i que es tingui en compte el nombre de persones que viuen a l'habitatge.

Finalment, s'ha explicat que s'està treballant pel projecte del Saló de l'ensenyament, una iniciativa que neix fruit del Pla Nacional de la Joventut i que té la finalitat de donar a conèixer els estudis postobligatoris a Andorra, Espanya i França, així com apropar els joves al mercat laboral.