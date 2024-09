La capital descarta l'Estadi Comunal per a l'FC Andorra i defensa el seu ús ciutadà

Durant la sessió del Consell de Comú d'Andorra la Vella celebrada avui, s'ha abordat la qüestió de l'estadi de l'FC Andorra. El cònsol major, Sergi González, ha afirmat que la possibilitat que el club tricolor construeixi el seu estadi a la zona de Borda Mateu és un "tema tancat". A més, preguntat sobre la possibilitat que l'Estadi Comunal es converteixi en l'estadi de l'entitat, ha respost amb un "no rotund", subratllant que el recinte "és per a la ciutadania". González ha recordat que ja existeix un conveni que permet al club utilitzar les instal·lacions de manera integrada, però ha insistit que el Comunal "es mantindrà per a l'ús del poble".

El conseller de l'oposició, David Astrié, ha recordat que durant el mandat de Demòcrates es van oferir "moltes facilitats" a l'FC Andorra per tirar endavant el projecte de la Borda Mateu, tot i que finalment no va fructificar. Astrié ha coincidit amb González en la necessitat de "continuar ajudant" el club, però ha destacat que també cal tenir en compte els altres usuaris del Comunal, inclosa la pista d'atletisme, que és l'única del país.

Finalment, el cònsol major s'ha mostrat confiat que tant el Comitè Olímpic Andorrà com el Govern es comprometran a millorar l'estadi de cara als Jocs de l'any vinent: "Espero i desitjo que aquesta inversió es faci realitat", ha declarat, segons informa l'ANA.