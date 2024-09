Encamp adjudica les obres d’ampliació del Cafè del Poble i la remodelació del pont de la Mola

El Consell de Comú ha adjudicat avui les obres d’ampliació i remodelació de l’edifici conegut com el Cafè del Poble, el qual actualment acull diversos serveis per a la gent gran. El projecte té com a objectiu ampliar l’espai i oferir nous serveis i activitats per aquest col·lectiu. Les obres començaran aquesta tardor i s’allargaran durant uns 24 mesos. Durant els primers mesos, no serà necessari traslladar cap dels serveis actuals, ja que els treballs inicials se centraran en l’ampliació de l’estructura adjacent. L’adjudicació ha estat atorgada a l’empresa Promocions i Obres Gec SAU, per un import de 3.498.673,38 euros, i la direcció d’obra recaurà en l’arquitecte Pau Iglesias Rodríguez.

Per altra banda, en aquesta mateixa sessió s'ha donat llum verda a l'adjudicació de les obres de remodelació del pont de la Mola, valorades en 110.048 euros. Aquestes consistiran en treballs de col·locació de nou paviment, pintura, noves plaques antilliscants, reparació de la teulada, les fixacions i els mitjans d'elevació, així com el canvi de la il·luminació a LED i les càmeres de videovigilància, entre altres millores. Es preveu que les obres comencin a principis d'octubre i, durant dos mesos, quedarà restringit el pas als vianants.

Durant el Consell també s'ha informat de l’obertura del concurs per al transport hivernal al Pas de la Casa i l’actualització del Pla Tècnic de Gestió Forestal, amb properes actuacions al bosc del Moretó per preservar la salut dels arbres.

Informe d’execució pressupostària del segon trimestre

Finalment, el conseller de Finances, Nino Marot, ha presentat l'informe d'execució pressupostària del segon trimestre, el qual presenta un superàvit a 30 de juny de 6.058.005,84 euros. La ràtio d'endeutament, se situa en un 41,10%. Referent al pressupost d'ingressos del 2024 ha estat de 20,20 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 7,53% respecte al del 2023.