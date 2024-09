Vicky Jiménez accedeix als vuitens de l’ITF de Lisboa

A la pirenaica, als vuitens, l’espera la catalana Marina Bassols, actual número 158 del món que el passat dimarts es va desfer per 1-2 (6-4; 3-6 i 1-6) de l’alemanya Nastasja Schunk. El partit està programat per a demà a partir de les 11.00 hores.

La segona mànega ja ha estat un pèl més igualada, amb alternació de jocs entre les dues i una pèrdua de servei de cada una entremig, fins a arribar a l’empat a quatre. A partir d’aquí, de nou era Jiménez qui es feia forta per trencar un servei més i adjudicar-se el 4-6.

El primer set ja se li posava molt de cara a l’andorrana, trencant dos serveis de la rival per arribar ràpidament al 0-4. La portuguesa s'ha refet per col·locar l’1-4 i després el 2-5, però de res li ha servit quan la tenista tricolor, amb el servei, ha tancat el 2-6.

Poc menys d’hora i mitja li ha fet falta a Vicky Jiménez per desfer-se de Francisca Jorge per 0-2 (2-6 i 4-6), de 24 anys i número 202 al rànquing mundial, als setzens de final de l’ITF de Lisboa i passar de ronda.

Per Pol Forcada Quevedo

