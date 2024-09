Inaugurat el primer Fòrum Solidari d'Andbus amb l'objectiu d'unir empreses i ONG.

Andbus va anunciar el passat mes de maig que presentaria el seu primer fòrum solidari enguany, el qual aplegaria projectes d'ONG andorranes amb la funció de captar i incentivar a les empreses del país a emprendre accions solidàries per finançar les esmentades propostes. D'aquesta manera, ha sigut el president d'Andbus, Dani Vinseiro, qui ha donat avui el tret de sortida a la presentació del fòrum donant la benvinguda a les empreses i ONG assistents a la reunió que ha acollit la sisena planta de l'edifici High Five Coworking. Així, Vinseiro ha comentat que Andbus és una de les empreses punteres del país que no ha necessitat l'absorció d'un gegant per consolidar-se, i que ha crescut al Principat fomentant un transport sostenible, neutre en carboni i la primera en estrenar un sistema de crèdits al país.

Tot seguit, ha sigut la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, qui ha donat el discurs d'introducció per encetar i animar així la participació del fòrum solidari. "Andbus, amb la col·laboració d'Universo BOMOSA i Andtropia, han tancat aquesta iniciativa amb Govern per tal de crear sinergies i lligams entre empreses i ONG", ha declarat la ministra. Un fòrum que ve per "donar resposta a unes problemàtiques socials en què les entitats sense ànim de lucre juguen un paper clau", i en la que Andbus finança cada any a les associacions que "tinguin un interès social i advocades pel benestar de la població". Marín ha esclarit que la finalitat de la reunió és que es faciliti el suport institucional i econòmic per part de les empreses a les ONG i associacions del país i que "aquesta estrena del fòrum serveixi com a primera llavor per a futures col·laboracions".

Així mateix, han acudit un total de set associacions i ONG per exposar els seus projectes, començant per Aigua de Coco, els quals intervenen en un dels cinc països més pobres del món, Madagascar. L'ONG ofereix educació i material per a molts nens "que no tenen ni per vestir-se", a més d'ajudar a les nenes que s'han de dedicar a la prostitució. El Projecte Autea ha presentat la seva nova proposta anomenada 'Colla Infants', la qual va dirigida a nens d'entre 8 i 12 anys per promoure l'autoestima i una acció preventiva amb un finançament de 10.800 euros. El següent torn ha sigut per IboAfrica, un altre fundació de cooperació que actua a Moçambic amb un centre nutricional per proveir als nens i les famílies de la zona i que compta amb un pressupost de 15.000 euros. Mans Unides també ha introduït el seu projecte Rayimi-Som a Burkina Faso per enviar set telers a les dones de la localitat per un cost de 6.071 euros.

Projecte Vida també ha destacat per mantenir un "grup molt variat de treballadors", alguns amb trastorns addictius o consumidors actius d'alguna d'aquestes per "sanar-se conjuntament". La presidenta, Eva Tenorio, ha manifestat que l'important "és combatre l'estigma i l'autoestima", ja que prevenir i detectar a temps aquests comportaments, sobretot en els més joves, és decisiu. La proposta ha sigut una campanya contra el consum de pornografia. Per la seva part, Special Olympics ha introduït el seu repte nacional d'acollir l'octubre de l'any vinent un esdeveniment inclusiu de futbol sala per esportistes amb discapacitat intel·lectual. Finalment, Unicef Andorra s'ha adherit amb la seva respectiva proposta de la mà del seu vicepresident, Joan Micó, i Aina Segarra, responsable. El projecte contempla un estudi del cost de la criança al Principat, el qual ha sofert una davallada molt significativa en natalitat i que ve causada per factors com el cost d'alimentació, conciliació i habitatge.

Per acabar, Vinseiro ha atès a EL PERIÒDIC per declarar que entre aquesta barreja d'empreses andorranes, "ells han escollit una de les seves propostes per dur-la a terme". D'altra banda, sobre la xerrada que ha impartit el president de Worldcoo, Sergi Figueres, ha destacat que aquest ha posat en relleu com funciona la responsabilitat social corporativa (RSC) i que espera que a la llarga "s'acabin efectuant tots i cadascun dels projectes presentats".