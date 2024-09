Espot assegura el suport polític dels estats clau en l'Acord d'associació amb la UE

L’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea ha rebut el suport polític de tots els estats amb els quals el Govern ha mantingut reunions durant els darrers anys, així com en les trobades que s’estan celebrant aquesta setmana en el marc de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides. Així ho ha anunciat aquest dijous el cap de Govern, Xavier Espot, durant una roda de premsa telemàtica des de Nova York, on ha fet balanç de les reunions mantingudes per ell i la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor.

Al llarg d’aquesta setmana, Espot ha subratllat que països com Portugal, Espanya i Àustria han reiterat el seu suport polític al procés d’aproximació d’Andorra a Europa, un suport que podria ser clau. "Aquest suport polític pot resultar determinant a l’hora de facilitar una decisió favorable sobre el caràcter de l’acord d’associació", ha explicat el cap de Govern, referint-se a la possibilitat que l’acord no sigui considerat mixt, la qual cosa agilitiria la seva aprovació sense haver de passar pels parlaments nacionals de cada estat membre.

Espot ha remarcat la importància d’aquest recolzament internacional en un moment crític per al país, ja que les negociacions amb la Unió Europea estan gairebé finalitzades. No obstant això, ha reconegut que el text final encara es troba en fase d’anàlisi tècnica. "La decisió última serà política", ha subratllat, afegint que "els estats ens han traslladat el seu ple suport polític, un factor que pot ser tant o més important que qualsevol decisió tècnica".

Tanmateix, i tot i que encara no s’ha determinat si l’Acord serà considerat mixt, Espot ha volgut destacar que "el suport polític és present en tots i cadascun dels estats amb els quals hem mantingut reunions", subratllant que les qüestions que encara es debaten són "detalls tècnics que en cap cas posen en risc les línies mestres del projecte".

Aquest divendres, Espot participarà en l’Assemblea General de les Nacions Unides, on farà una crida a la resolució dels conflictes armats i defensarà el multilateralisme com a eina fonamental per garantir la pau. A més, ha demanat un "replantejament" dels òrgans de governança de l'ONU, especialment del Consell de Seguretat, afirmant que "altres països haurien d’integrar-se i s’hauria d’impedir l’ús del dret a veto en casos de crims de guerra".

En paral·lel, el cap de Govern s’ha reunit amb el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, per tractar diversos temes d’interès comú, entre els quals destaca el retorn del consolat general de Portugal a Andorra. Aquestes trobades bilaterals, així com les que ha mantingut la ministra d'Exteriors amb els seus homòlegs d’Espanya i Àustria, han tingut com a objectiu reforçar els vincles diplomàtics i assegurar un procés d’associació sòlid.