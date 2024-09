Detingudes quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues

La Policia ha detingut quatre persones com a presumptes autores de delictes contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. Segons indica la Policia, un turista de 42 anys va ser arrestat a Escaldes-Engordany dilluns al vespre, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,84. En aquest cas se li va practicar la prova arran d'un accident de danys materials contra un altre vehicle a l'avinguda de les Nacions Unides. El conductor viatjava en el vehicle amb la seva parella i dos menors de 17 i 13 anys.



D'altra banda, el cos de seguretat va efectuar la detenció de dos homes, de 66 i 45 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol, els quals van donar una taxa de 0,97 i 0,98 respectivament. Pel que fa al quart detingut, ha estat un jove de 19 anys que va ser arrestat per positiu en drogues al volant.



Respecte a delictes contra la salut pública, la policia va detenir a un turista de 39 anys que accedia al país per la frontera amb França amb 1,26 grams de cocaïna i una pastilla d'èxtasi. Finalment, un home de 33 anys i no resident va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d'expulsió administrativa.