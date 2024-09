Localitzen mort un home en una benzinera de l'avinguda Santa Coloma

Un home ha estat trobat mort al voltant de les 08.00 hores a una benzinera de Santa Coloma, Andorra la Vella. Segons ha informat el cos de Bombers, han rebut l'avís a les 07.54 hores, moment en què el SUM, la Policia i els propis Bombers s'han traslladat fins al lloc dels fets, una benzinera de l'avinguda Santa Coloma, on han determinat que el difunt s'hauria llevat la vida.

El cos de Bombers ha explicat a aquest mitjà que un batlle s'ha desplaçat al lloc dels fets i el cos de la víctima s'ha traslladat al tanatori per dur a terme la respectiva autòpsia. Per part de la Policia, han apuntalat que no es poden oferir més detalls dels fets ni de la víctima en tractar-se d'un suïcidi, per la qual cosa el cas roman en confidencialitat.

A Andorra, el suïcidi és un problema de salut pública cada vegada més preocupant, especialment entre els joves. Segons dades publicades aquest any, entre el 2022 i el 2023 hi ha hagut 80 intents de suïcidi al Principat. Aquestes estadístiques evidencien un notable increment dels problemes de salut mental entre la població. El Ministeri de Salut va divulgar el passat mes d'abril informació recent sobre la salut mental en els darrers anys, i es constata un augment en les visites a l'àrea de Salut Mental durant l'any passat. El nombre total de visites s'apropa a les 40.000.