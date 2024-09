Acció Feminista reclama cobertura sanitària per a les dones que volen avortar fora d'Andorra

En el marc del 28 de setembre, Dia pels Drets Sexuals i Reproductius, Acció Feminista Andorra ha llançat una contundent acció directa sota el lema 'Desinformació és (encara més) desprotecció. Prou ruda!'. L’entitat ha posat de manifest la precarietat en què es troben les dones que desitgen avortar a l'Hospital de la Seu d'Urgell, l’opció més propera per a les residents andorranes, i la manca de cobertura sanitària en aquests casos.

Segons Acció Feminista, hi ha un desconeixement generalitzat sobre els processos necessaris per avortar a l’Hospital de la Seu, el qual no és un centre abortiu com a tal, sinó un hospital comarcal amb recursos limitats. El col·lectiu denuncia que moltes dones es troben desprotegides davant la falta d'informació clara i la inoperativitat del Servei d’Atenció Integral a la Dona (SIAD) al país.

En un comunicat, l’associació ha destacat que l’any 2023, 142 dones andorranes van optar per avortar en el sistema públic de Catalunya, incloent-hi l'Hospital de la Seu. Les dones sense CIP europeu, però, i com les residents a Andorra, només poden accedir a avortaments farmacològics en embarassos de menys de 9 setmanes, un fet que, segons l'organització, complica encara més l'accés a aquest dret fonamental.

Acció Feminista també ha assenyalat que la despenalització de l'avortament, sense garantir una cobertura sanitària adequada per part de la CASS, continua sent una penalització encoberta. "Despenalitzar sense cobertura és seguir penalitzant", han afirmat amb contundència. A més, exigeixen que les autoritats andorranes destinin recursos per oferir avortaments dins del país, reclamant la creació d’un centre que tracti la salut sexual i reproductiva de manera global i integrada.

L'entitat ha afegit informació detallada sobre els tràmits necessaris per avortar a l’Hospital de la Seu al seu lloc web, sota el símbol de la ruda, la qual consideren un símbol de la repressió que encara pateixen les dones a Andorra. Per últim, Acció Feminista ha reiterat la seva demanda per un canvi real i immediat: "Ni més temps ni més barreres. Prou ruda!".