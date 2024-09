La Policia intercepta un vehicle amb tabac de contraban per un valor de més de 22.700 euros

Segons ha informat la Policia, el vehicle ja estava sota vigilància, fet que va motivar la instal·lació d'un control a prop del pas fronterer amb França aquella mateixa nit. En detectar el dispositiu policial a uns 30 metres de distància, el conductor va abandonar el cotxe i va fugir per la muntanya, accedint a territori francès. En escorcollar el vehicle, els agents van decomissar prop de 5.800 paquets de tabac, valorats en més de 22.700 euros.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació