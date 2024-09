Cardelús fa una passa endavant a Mandalika

Com es va esmentar ahir, la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d’Indonèsia, la d'avui, ha estat sobretot d’aprenentatge per Xavi Cardelús perquè mai no havia competit al circuit de Mandalika, el qual es va incorporar al calendari del Campionat del Món fa un parell de temporades.

A la primera sortida a pista, l’andorrà ha estat un dels pilots que més voltes ha fet amb l’objectiu de memoritzar el traçat indonesi i ha aturat el cronòmetre en un 1’36.291, el qual el situava en un 28è lloc (últim) a 2,3 segons del millor registre. En el segon entrenament del dia ha arribat un nou pas endavant per a ell perquè la seva volta ràpida ha estat d'1’35.522 i s’ha situat a només 1,8 dels més ràpids classificant-se 27è.

"El balanç d'aquesta primera jornada és positiu tenint en compte que no coneixia aquest circuit que és un traçat força ràpid i m'agrada. Ja d'entrada he anat força bé i he acabat satisfet la primera sessió", ha dit el tricolor un cop finalitzades les dues sessions d'avui, tot esmentant que a la segona mànega no ha acabat d'anar tan de pressa com li hagués agradat tot i que, contràriament, "sí que hi ha hagut una millora clara". Ara, "tenim clar que hi ha marge i demà sortirem a buscar-lo".

La tercera sessió d’entrenaments lliures es disputarà aquesta matinada a les 03.25 i a les 07.45 hores, quan els pilots de la categoria de Moto2 tornaran a sortir a pista per buscar la millor posició possible a la graella de la cursa que es disputarà a les 07.15 hores del diumenge i estarà programada a 22 voltes.