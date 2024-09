La mina de ferro de Llorts amplia el seu calendari d'obertura per potenciar el turisme

La mina de ferro de Llorts obrirà els caps de setmana d'octubre, novembre i fins al 8 de desembre, de 09.30 a 17.30 hores, ampliant així les dates d'obertura per tal de mantenir l'interès turístic a la parròquia durant tot l'any i potenciar les visites en temporada alta. Aquesta mesura permet també que les persones que no poden visitar la mina a l'estiu, quan l'afluència és més alta, ho facin en altres èpoques, segons ha valorat el comú.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació